SPA-салон для мужчин «Кактус»
Эротический СПА-салон для мужчин «Кактус» приглашает вас окунуться в мир изысканного удовольствия. Наши очаровательные мастера позволят забыть о проблемах большого города. Их ласковые руки зарядят вас позитивом, снимут накопившееся напряжение. У нас более 20 программ и дополнений: классические эротические и восточные практики, ролевые игры и массаж по вашему сценарию.
Ответы на часто задаваемые вопросы
Мастера и программы
Большой выбор программ эротического массажа и прекрасных массажисток – это возможность испытать полную гамму чувств и десятки ярких оргазмов.
Забота о каждом госте
Администраторы предложат чай и кофе, поддержать беседу, помогут выбрать подходящую программу чувственного массажа для максимального релакса.
Комфортные апартаменты
Вместо массажных столов большие кровати, приглушенный свет, зеркала, душ и джакузи. Есть зона отдыха для большой компании. Кальян и напитки.
Чистота и гигиена
Все номера тщательно убирают и дезинфицируют перед вашим приходом. Установлен душ и джакузи. У массажисток есть медкнижки, они регулярно проходят осмотры.
Конфиденциальность
Мы уважаем вашу личную жизнь, гарантируем анонимность. Следим за тем, чтобы никто не помешал вам во время отдыха. Исключено пересечение с другими гостями.
Режим работы
Мы ждем вас в любое время дня и ночи. Открыты 24 часа, 7 дней в неделю. Вы можете прийти к нам без предупреждения или забронировать девушку по телефону.
Наши девушки
Получить истинное наслаждение можно только в руках опытных красавиц. Мы нашли для вас лучших девушек с аппетитными формами, владеющих техниками массажа на профессиональном уровне.
Вика
Инга
Кира
Моника
Василиса
Алиса
Оля
Мира
Варя
Анна
София
СПА-салон для мужчин «Кактус»
Мы создали для вас место, где вы можете полностью расслабиться, испытать новую гамму чувств, отдохнуть от трудовых будней. В СПА-салоне для мужчин вас ждет:
- Больше 20 видов программ эромассажа и дополнений.
- Большой выбор девушек, на смене всегда 4-5 очаровательных массажисток.
- Уютные номера
Обратите внимание, мы не оказываем интимных услуг, но гарантируем, что вы получите свою порцию оргазма.
Правила посещения СПА-салона
Мы держим высокий статус заведения. Гарантируем конфиденциальность, высокий уровень обслуживания, предлагаем красивых, здоровых массажисток. Создали все условия для того, чтобы вы почувствовали себя VIP-персоной. Поэтому и к гостям предъявляем ряд требований:
- Мы не обслуживаем людей в нетрезвом виде.
- Недопустимы оскорбления и иные негативные действия.
- Запрещен интим с проникновением. Мы оказываем услуги эротического массажа, поэтому вы должны соблюдать правила программы.
Если вы никогда не посещали СПА-салон для мужчин, то вас волнует вопрос, как вы получите оргазм и сможете ли его вообще испытать. Уверяем вас, все программы эротического массажа нацелены на получение физического и сексуального удовольствия. Вы сможете познать свое тело, откроете новые эрогенные зоны. Наши девушки уведут вас на вершину блаженства, доведут до многочисленных оргазмов руками и техниками имитации оральных ласк.
Эромассаж без интима прекрасен тем, что вы не рискуете приобрести что-то нежелательно. Процедуру нельзя назвать изменой. Во время сеанса вы только получаете, а не отдаете. Массаж придаст вам сил, а не оставляет обессиленным на смятой постели. Удовлетворяете не вы, а вас. Сообщите нам о своих желаниях и мы их реализуем.