+7 (968) 888-8598

SPA-салон для мужчин «Кактус»

Эротический СПА-салон для мужчин «Кактус» приглашает вас окунуться в мир изысканного удовольствия. Наши очаровательные мастера позволят забыть о проблемах большого города. Их ласковые руки зарядят вас позитивом, снимут накопившееся напряжение. У нас более 20 программ и дополнений: классические эротические и восточные практики, ролевые игры и массаж по вашему сценарию.
Ответы на часто задаваемые вопросы

Мастера и программы

Большой выбор программ эротического массажа и прекрасных массажисток – это возможность испытать полную гамму чувств и десятки ярких оргазмов.

Забота о каждом госте

Администраторы предложат чай и кофе, поддержать беседу, помогут выбрать подходящую программу чувственного массажа для максимального релакса.

Комфортные апартаменты

Вместо массажных столов большие кровати, приглушенный свет, зеркала, душ и джакузи. Есть зона отдыха для большой компании. Кальян и напитки.

Чистота и гигиена

Все номера тщательно убирают и дезинфицируют перед вашим приходом. Установлен душ и джакузи. У массажисток есть медкнижки, они регулярно проходят осмотры.

Конфиденциальность

Мы уважаем вашу личную жизнь, гарантируем анонимность. Следим за тем, чтобы никто не помешал вам во время отдыха. Исключено пересечение с другими гостями.

Режим работы

Мы ждем вас в любое время дня и ночи. Открыты 24 часа, 7 дней в неделю. Вы можете прийти к нам без предупреждения или забронировать девушку по телефону.

Интерьер студии

Наши девушки

Получить истинное наслаждение можно только в руках опытных красавиц. Мы нашли для вас лучших девушек с аппетитными формами, владеющих техниками массажа на профессиональном уровне.

Все мастера салона

СПА-салон для мужчин «Кактус»‎

Мы создали для вас место, где вы можете полностью расслабиться, испытать новую гамму чувств, отдохнуть от трудовых будней. В СПА-салоне для мужчин вас ждет: 

  • Больше 20 видов программ эромассажа и дополнений. 
  • Большой выбор девушек, на смене всегда 4-5 очаровательных массажисток. 
  • Уютные номера 

Обратите внимание, мы не оказываем интимных услуг, но гарантируем, что вы получите свою порцию оргазма. 

Правила посещения СПА-салона

Мы держим высокий статус заведения. Гарантируем конфиденциальность, высокий уровень обслуживания, предлагаем красивых, здоровых массажисток. Создали все условия для того, чтобы вы почувствовали себя VIP-персоной. Поэтому и к гостям предъявляем ряд требований: 

  • Мы не обслуживаем людей в нетрезвом виде. 
  • Недопустимы оскорбления и иные негативные действия. 
  • Запрещен интим с проникновением. Мы оказываем услуги эротического массажа, поэтому вы должны соблюдать правила программы. 

Если вы никогда не посещали СПА-салон для мужчин, то вас волнует вопрос, как вы получите оргазм и сможете ли его вообще испытать. Уверяем вас, все программы эротического массажа нацелены на получение физического и сексуального удовольствия. Вы сможете познать свое тело, откроете новые эрогенные зоны. Наши девушки уведут вас на вершину блаженства, доведут до многочисленных оргазмов руками и техниками имитации оральных ласк. 

Эромассаж без интима прекрасен тем, что вы не рискуете приобрести что-то нежелательно. Процедуру нельзя назвать изменой. Во время сеанса вы только получаете, а не отдаете. Массаж придаст вам сил, а не оставляет обессиленным на смятой постели. Удовлетворяете не вы, а вас. Сообщите нам о своих желаниях и мы их реализуем.